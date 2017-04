Box Office Italia: Fast & Furious 8 vola in vetta

News





E’ stato un week-end di Pasqua ricco di new entry quello che ha visto protagonista a livello cinematografico il nostro Paese. A dominare la classifica box office italiana è Fast & Furious 8 di F. Gary Gray. Il nuovo capitolo del franchise ha occupato la prima posizione con un incasso pari a 6.156.364 euro. Un risultato incredibile quello ottenuto dal film che vede ancora una volta protagonisti Vin Diesel e Dwayne Johnson. Alle spalle di Fast & Furious 8 troviamo Moglie e Marito di Simone Godano, la commedia con Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak che ha portato via al debutto 687.505 euro. Ha perso due posizioni, invece, I Puffi - Viaggio nella Foresta Segreta di Kelly Asbury che ha incassato 610.851 euro mentre ha esordito in quarta posizione Lasciati Andare di Francesco Amato che ha incassato 543.470 euro. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano La Bella e la Bestia di Bill Condon (482.675 euro) e Ghost in the Shell di Rupert Sanders (220.354 euro).