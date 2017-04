The Sisters Brothers: Riz Ahmed in trattative per recitare nel film

News





Riz Ahmed, la star di Rogue One: A Star Wars Story e Lo sciacallo - Nightcrawler, è entrato in trattative per recitare all’interno di The Sisters Brothers.



Il film, diretto da Jacques Audiard, che si è occupato anche di scrivere la sceneggiatura, è l’adattamento cinematografico del romanzo scritto da Patrick DeWitt.



La storia segue la vicenda di due fratelli - Eli and Charlie Sisters - ingaggiati per trovare ed uccidere un uomo che ha rapinato il loro capo. La storia è ambientata in Oregon nel 1851.



Il cast vede al suo interno anche Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal e John C. Reilly. Reilly ha opzionato i diritti del libro e produrrà il film assieme a Michael De Luca, Rosa Attrab ed Alison Dickey.



Le riprese partiranno durante l’estate.