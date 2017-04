Jason Clarke in trattative per recitare all’interno del film Serenity

News





19/04/2017 |

Jason Clarke è entrato ufficialmente in trattative con la IM Global per recitare all’interno di Serenity. L’attore, se dovesse trovare un accordo, lavorerà accanto ai due protagonisti Matthew McConaughey ed Anne Hathaway. Serenity sarà diretto da Steven Knight, che ha scritto anche la sceneggiatura. Greg Shapiro e Guy Heeley produrranno il film assieme alla IM Global. Lo studio si occuperà anche di finanziare la pellicola.



Serenity racconterà la storia del capitano di un peschereccio che da tempo vive su un’isola dei Caraibi. Quando il suo passato tornerà a galla improvvisamente dovrà fare i conti con una nuova realtà.



Clarke dovrebbe interpretare il marito del personaggio affidato ad Anne Hathaway. L’attore, impegnato nelle riprese del film Winchester, ha recitato recentemente in Terminator Genisys.