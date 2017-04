Rosamund Pike sarà Marie Colvin nel film che racconterà la storia della giornalista

News





19/04/2017 |

Rosamund Pike reciterà nei panni di Marie Colvin nel film, ancora senza un titolo, che racconterà la storia della giornalista statunitense scomparsa nel 2012. La pellicola sarà prodotta dalla Thunder Road Pictures ed affidata alle mani di Matthew Heineman, chiamato a dirigerla. Per Heineman si tratta del suo primo film da regista dopo aver realizzato una serie di documentari dal 2006 ad oggi.



Il film sarà prodotto da Basil Iwanyk della Thunder Road Pictures e da Marissa McMahon della Kamala Films. Erica Lee sarà il produttore esecutivo.



La Colvin ha seguito da vicino i maggiori conflitti mondiali, dalla Cecenia allo Sri Lanka, dove arrivò a perdere l’occhio sinistro in un'imboscata durante la guerra civile. Nel 2012 la reporter, inviata del Sunday Times, perse la vita ad Homs, in Siria, a seguito di un bombardamento eseguito ai danni del Media Center.



La Pike, che nel 2014 ha recitato in L’Amore Bugiardo - Gone Girl, lo scorso anno ha lavorato alla pellicola A United Kingdom: L'amore che ha cambiato la storia.