Famiglia All’Improvviso - Istruzioni Non Incluse: la clip La Mattina

19/04/2017 |

Domani è il giorno dell'arrivo nelle sale italiane di Famiglia All’Improvviso - Istruzioni Non Incluse, la pellicola diretta dal regista Hugo Gélin. Il film analizzerà il rapporto tra un padre abituato a vivere la propria vita senza grosse responsabilità e la sua piccola figlia, arrivata all’improvviso a cambiare la sua vita. Nei panni dei protagonisti troviamo Omar Sy, la star del film Quasi Amici, e Gloria Colston. Antoine Bertrand, Clémence Poésy e Karl Ferrer sono gli altri attori presenti nel cast.



In Italia il film uscirà il 20 Aprile. Sotto la sinossi trovate la clip La mattina.



Sinossi di Famiglia All’Improvviso - Istruzioni Non Incluse:

Samuel vive la sua vita nel Sud della Francia senza responsabilità e senza legami importanti fino a quando una delle sue vecchie fiamme gli lascia tra le braccia una bambina di pochi mesi, Gloria: sua figlia! Inizialmente incapace di prendersene cura, Samuel impara giorno dopo giorno ad essere un buon padre. Otto anni dopo, quando Samuel e la piccola Gloria sono ormai inseparabili e felici, una sorpresa inaspettata cambierà le loro vite…