Luke Hemsworth reciterà nello sci-fi Encounter

News





19/04/2017 |

Luke Hemsworth, attore visto recentemente nella serie tv Westworld - Dove tutto è concesso, è entrato a far parte del cast dello sci-fi movie Encounter. La pellicola sarà diretta da Paul J. Salamoff, autore anche della sceneggiatura, e sarà la seconda opera del regista dopo The Last Breath…. Il film, ispirato alla serie tv The Twilight Zone, racconterà la storia di un gruppo di amici che ritroverà in aperta campagna un veicolo spaziale con all’interno un sopravvissuto. Nel tentativo di salvarlo, i ragazzi dovranno presto fare i conti con alcuni segreti che questa figura ultraterrena porta con sé.



Il cast è composto da Anna Hutchison, Tom Atkins, Glenn Keogh, Vincent M. Ward, Cheryl Texiera e Christopher Showerman.



Le riprese di Encounter sono attualmente in corso.