Captain Marvel: annunciati i nomi di chi dirigerà il film

20/04/2017 |

Captain Marvel ha finalmente trovato i suoi registi. La Marvel, infatti, ha annunciato che la pellicola sarà diretta da Anna Boden e Ryan Fleck, al loro quarto film per il cinema dopo Sugar, 5 Giorni Fuori e Mississippi Grind.



La pellicola, inedito cinecomic della Marvel, vedrà nei panni della protagonista Carol Danvers, alias Captain Marvel, Brie Larson, l’attrice vista recentemente in Kong: Skull Island e in Un Disastro di Ragazza. La Larson, nei panni del personaggio, farà anche capolino in Avengers: Infinity War la cui uscita è fissata per il 2018.



La sceneggiatura di Captain Marvel è stata scritta da Meg LeFauve e Nicole Perlman.



Il film uscirà nel 2019.