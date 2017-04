Aladdin: Will Smith in trattative per interpretare il Genio della lampada

News





20/04/2017 |

Will Smith è entrato in trattative con la Disney per recitare all’interno del prossimo live-action movie Aladdin. Se le trattative dovessero andare a buon fine, l’attore presterà la voce al famosissimo Genio della lampada.



Il progetto è ancora in fase embrioniale, con Guy Ritchie che è stato chiamato a dirigerlo. Il regista del franchise Sherlock Holmes e di King Arthur: Il Potere della Spada lavorerà su una sceneggiatura scritta da John August.



Per quanto riguarda il cast, la Disney dovrebbe annunciare nelle prossime settimane i nomi degli attori che interpreteranno Aladdin e Jasmine.



Smith, sbarcato nelle sale lo scorso anno con Collateral Beauty, ha terminato da poco le riprese del fantasy movie Bright diretto da David Ayer.