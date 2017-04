Smart House: la Lionsgate ha acquisito i diritti del film prodotto da James Wan

News





20/04/2017 |

La Lionsgate ha acquisito i diritti di Smart House, il thriller movie prodotto da James Wan. Il film sarà diretto da Alexandre Aja, già regista di Horns e Piranha 3D, e racconterà la storia di una famiglia inserita nel programma protezione testimoni e trasferita all’interno di una smart house. Quando un gruppo di assassini cercherà di uccidere la famiglia, la casa attiverà il suo sistema di difesa che si rivelerà letale. La pellicola si baserà su un’idea originale di Wan che sarà il produttore attraverso la sua Atomic Monster. Tra i produttori ci sono anche il regista Aja e Gregory Levasseur.



La sceneggiatura è stata scritta da Brad Keene.



Wan, regista della saga horror sovrannaturale The Conjuring, è stato ingaggiato dalla Warner Bros. per dirigere il cinecomic Aquaman, la cui uscita è prevista per il 2018.