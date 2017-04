Mary Queen of Scots: Margot Robbie sarà la Regina Elisabetta I

News





22/04/2017 |

Un nuovo prestigioso ruolo attende all’orizzonte Margot Robbie. L’attrice, infatti, interpreterà la Regina Elisabetta I nella pellicola Mary Queen of Scots prodotta dalla Focus Features e dalla Working Title.



Il film sarà diretto da Josie Rourke (Saint Joan) mentre Tim Bevan della Working Title, Eric Fellner e Liza Chasin saranno i produttori. La sceneggiatura è stata scritta da Michael Hirst e Penelope Skinner.



La Robbie reciterà accanto a Saoirse Ronan che nel film sarà la protagonista Mary Stuart, regina di Scozia dal 1542 al 1567.



Il film racconterà del tentativo, fallito, da parte di Mary Stuart di assassinare la cugina Elisabetta I con lo scopo di conquistare il trono inglese.



Mary Queen of Scots, attualmente in fase di pre-produzione, non ha ancora una data d’uscita.