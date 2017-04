Ang Lee in trattative per dirigere il film Gemini Man

News





22/04/2017 |

Il regista Premio Oscar Ang Lee è entrato in trattative per dirigere la pellicola Gemini Man per conto della Skydance. Lo studio ha acquisito i diritti del progetto lo scorso anno. Il film sarà prodotto da Jerry Bruckheimer mentre Don Murphy sarà il produttore esecutivo.



Gemini Man racconterà la storia di un assassino ormai troppo in là con gli anni che deciderà di ritirarsi e che dovrà affrontare un’ultima grande battaglia: combattere il proprio clone di 25 anni più giovane che farà di tutto per eliminarlo.



Il progetto Gemini Man è nato nel lontano 1997, quando la Disney decise di realizzarlo, senza successo, affidando la regia a Tony Scott.



Ang Lee ha diretto lo scorso anno Billy Lynn: Un giorno da eroe e nelle prossime settimane inizierà le riprese di Thrilla in Manila.