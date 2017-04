The Princess of the Row: Edi Gathegi reciterà accanto a Martin Sheen

News





22/04/2017 |

Edi Gathegi (Sotto il Cielo della Hawaii) è entrato ufficialmente nel cast di The Princess of the Row. Il drama movie racconterà la storia di una bambina di 12 anni che farà di tutto pur di vivere con il padre, un senzatetto con problemi mentali che trascorre le sue giornate presso Skid Row, distretto della Downtown di Los Angeles.



Max Carlson (Barstow) dirigerà il film da una sceneggiatura che ha scritto con Shawn Austin. Gathegi sarà il produttore proprio con Carlson e Austin.



Il cast attualmente è composto anche da Tabitha Brown.



The Princess of the Row non ha ancora una data d’uscita ufficiale.