Lutto nel mondo del cinema: è scomparsa Erin Moran, la Joanie Cunningham di Happy Days

23/04/2017 |

Erin Moran, attrice conosciuta per aver interpretato Joanie Cunningham nella famosissima serie tv degli anni settanta Happy Days, è scomparsa all’età di 56 anni. Stando alle prime informazioni sono sconosciute le cause della morte.



La Moran aveva esordito nel mondo del cinema nel 1968 all’interno del film Uffa Papà Quanto Rompi, per poi lavorare in diverse serie televisive: da Daktari a Tre Nipoti e un Maggiordomo. Nel 1974 entrò a far parte del gruppo di attori di Happy Days, serie che consacrò la figura di Arthur 'Fonzie' Fonzarelli, personaggio interpretato da Henry Winkler. La Moran recitava nei panni di Joanie Cunningham, sorella di Richie Cunningham (Ron Howard), il miglior amico di Fonzie.



Via Twitter Henry Winkler ha voluto ricordare cosi Erin Moran: “Oh Erin... ora finalmente avrai la pace che hai cercato invano su questa terra”. E la stessa cosa ha fatto il regista Ron Howard: “Una notizia triste, triste. Riposa in pace Erin. Ti ricorderò sempre nel nostro show cercando di recitare sempre meglio, divertendoti e illuminando gli schermi tv”.



Negli ultimi dieci anni la Moran ha avuto modo di fare un’apparizione in un’altra serie tv di successo: Beautiful. Nel 2010, invece, ha recitato nella sua ultima pellicola Not Another B Movie.