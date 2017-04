Deadpool 2: annunciata la data d’uscita del film

News





23/04/2017 |

La Fox ha annunciato il giorno in cui uscirà nelle sale cinematografiche Deapool 2. Il sequel dedicato all’eroe di casa Marvel arriverà nei cinema a partire dal 1° Giugno 2018. La pellicola sarà diretta da David Leitch (John Wick), arrivato al timone dopo l’addio per divergenze creative di Tim Miller, papà del primo capitolo.



Nel cast rivedremo ancora una volta Ryan Reynolds chiamato a vestire i panni di Deadpool mentre la new entry corrisponde al nome di Josh Brolin che interpreterà il villain Cable. Con le due star lavoreranno T.J. Miller, Brianna Hildebrand, Zazie Beetz, Karan Soni e Leslie Uggams.



Deadpool 2 ha una sceneggiatura scritta da Drew Goddard, Rhett Reese e Paul Wernick. Questi ultimi due si sono occupati anche della produzione assieme a Reynolds.