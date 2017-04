Box Office Italia: Fast & Furious 8 sempre in vetta

News





Alla sua seconda settimana nelle sale italiane Fast & Furious 8 ha mantenuto la prima posizione nella classifica box office. Il film diretto da F. Gary Gray ha incassato 2.536.751 euro, superando dunque i dieci milioni complessivi. Alle sue spalle trova spazio la new entry Baby Boss, la pellicola animata di Tom McGrath che ha portato via 1.566.630 euro mentre in terza posizione si è piazzato un altro film debuttante ovvero Famiglia all’Improvviso - Istruzioni non Incluse di Hugo Gélin che ha incassato 1.447.740 euro. Scendendo ancora di un gradino, al quarto posto troviamo Moglie e Marito di Simone Godano: la commedia con Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak ha incassato 438.160 euro. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano Lasciati Andare di Francesco Amato (403.896 euro) e la new entry The Bye Bye Man di Stacy Title (259.754 euro).