Box Office USA: sempre al primo posto Fast & Furious 8

News





24/04/2017 |

Continua il dominio negli USA di Fast & Furious 8 di F. Gary Gray. Il film, nuovo sequel del franchise, ha incassato 38.682.095 dollari portando l’incasso complessivo sopra i 150 milioni. Al secondo e al terzo posto hanno mantenuto le loro rispettive posizioni Baby Boss di Tom McGrath, che ha incassato 12.750.000 dollari, e La Bella e la Bestia di Bill Condon che ha portato via 9.973.000 dollari. Ha debuttato in quarta posizione, invece, Born in China di Chuan Lu il cui incasso è stato pari a 5.147.000 dollari. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano Insospettabili Sospetti di Zach Braff (5.005.000 dollari) e I Puffi - Viaggio nella Foresta Segreta di Kelly Asbury (4.850.000 dollari).