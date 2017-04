King Arthur - Il Potere della Spada: lo spot internazionale dal titolo Fight

News





24/04/2017 |

Un nuovo spot internazionale di King Arthur - Il Potere della Spada, dal titolo Fight, è stato rilasciato dalla Warner Bros. Il film è diretto dal regista Guy Ritchie (Operazione U.N.C.L.E. e i due film di Sherlock Holmes) che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Joby Harold. Il cast vede al suo interno le presenze di Charlie Hunnam, protagonista nel ruolo di Re Artù, Eric Bana, Jude Law, Astrid Bergès-Frisbey, Djimon Hounsou, Mikael Persbrandt, Annabelle Wallis e Aidan Gillen.



L'uscita in Italia è fissata per il 10 Maggio.



Sinossi di King Arthur - Il Potere della Spada:

Quando il padre del piccolo Arthur viene assassinato, suo zio Vortigern (Jude Law) si impadronisce del trono. Derubato dei diritti che gli spetterebbero per nascita e senza sapere chi è realmente, Arthur riesce a sopravvivere nei vicoli oscuri della città e solo quando estrae la mitica spada dalla roccia la sua vita cambia radicalmente ed è costretto ad accettare la sua vera eredità… che gli piaccia o no.