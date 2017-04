Taissa Farmiga sarà la protagonista dell’horror The Nun

News





25/04/2017 |

Taissa Farmiga è stata scelta dalla New Line Cinema per interpretare la protagonista nel prossimo horror movie The Nun. L’attrice lavorerà accanto al protagonista maschile Demian Bichir.



The Nun sarà lo spin-off di The Conjuring e si baserà su una delle figure demoniache viste all’interno della pellicola. Lo studio ha iniziato a sviluppare The Nun lo scorso Giugno, subito dopo l’uscita del secondo capitolo di The Conjuring. La produzione è affidata al papà del franchise, James Wan, e a Peter Safran.



La regia di The Nun sarà invece di Corin Hardy che lavorerà su una sceneggiatura scritta da James Wan e Gary Dauberman.



Taissa Farmiga è la sorella di Vera Farmiga, l’attrice al centro della scena insieme ad Ed Warren in The Conjuring.