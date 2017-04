Outlaw King: Chris Line in trattative per recitare nel film

News





25/04/2017 |

Chris Pine è entrato ufficialmente in trattative per interpretare Robert I Bruce Re di Scozia nella pellicola Netflix dal titolo Outlaw King. Il film sarà diretto da David Mackenzie (Young Adam e Il Ribelle - Starred Up) e racconterà la storia di uno dei più grandi re scozzesi già portato nelle sale da Mel Gibson nel suo Braveheart - Cuore Impavido, film uscito nei cinema nel 1995. Oltre a Pine in trattative per un ruolo c’è anche Ben Foster.



Outlaw King sarà prodotto da Gillian Berrie tramite la sua Sigma Films, da Richard Brown attraverso la Anonymous Content e da Steve Golin.



Pine ha recitato lo scorso anno nell’ultimo capitolo di Star Trek, intitolato Star Trek: Beyond, dove ha interpretato il Capitano Kirk.