Online il trailer italiano di Kingsman: Il Cerchio d’Oro

News





25/04/2017 |

E' finalmente online il primo trailer italiano di Kingsman: Il Cerchio d’Oro, il sequel di Kingsman: Secret Service. La pellicola è diretta da Matthew Vaughn, già papà del primo capitolo, e vede recitare al suo interno Colin Firth, Julianne Moore, Taron Egerton, Mark Strong, Halle Berry, Sir Elton John, Channing Tatum e Jeff Bridges.



La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Vaughn e da Jane Goldman. Kingsman: Il Cerchio Magico è basato sul comic book di Mark Millar & Dave Gibbons.



L’uscita è fissata per il 13 Ottobre.



Sinossi di Kingsman: Il Cerchio d’Oro:

Kingsman: Secret Service ci ha fatto conoscere il mondo dei Kingsman – un’agenzia di intelligence internazionale e indipendente, ai massimi livelli di discrezione, il cui obiettivo primario è garantire la sicurezza nel mondo. In Kingsman: Il Cerchio d’oro i nostri eroi si trovano a dover fronteggiare una nuova sfida. Quando il loro quartier generale viene distrutto e il mondo è tenuto in ostaggio, la loro missione li porta a scoprire un’organizzazione di spie alleata, basata negli Stati Uniti, chiamata Statesman e precedente alla formazione dei Kingsmen. In una nuova avventura che testerà la forza e l’arguzia degli agenti ai limiti estremi, queste due organizzazioni d’elite si uniranno per combattere contro il nemico comune per salvare il mondo… una cosa che ormai sta diventando un’abitudine per Eggsy!