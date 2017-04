Annunciata la data d’uscita di Star Wars: Episode IX!

News





26/04/2017 |

La Disney ha annunciato la data d’uscita di Star Wars: Episode IX. La pellicola, nuovo capitolo del franchise, uscirà nei cinema a partire dal 24 Maggio 2019. La regia è affidata a Colin Trevorrow, il regista che ha portato nei cinema due anni fa Jurassic World.



La pellicola, ancora in fase embrionale, attualmente non ha un cast. Secondo le prime informazioni, però, dovrebbero tornare nei loro rispettivi ruoli Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega ed Oscar Isaac.



Trevorrow, oltre a dirigere il film, si occuperà anche di scrivere la sceneggiatura con Rian Johnson e Derek Connelly. Quest’ultimo ha lavorato con Trevorrow anche per Jurassic World.