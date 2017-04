Jurassic World 2: confermata la presenza di Jeff Goldblum

News





26/04/2017 |

Dopo averlo visto in Jurassic Park e nel secondo capitolo Il Mondo Perduto - Jurassic Park, Jeff Goldblum ha deciso di tornare nel franchise e reciterà in Jurassic World 2. L’attore interpretò nei primi due film il matematico Ian Malcolm e riprenderà il ruolo anche in questo nuovo episodio.



Il sequel di Jurassic World sarà diretto da J.A. Bayona (The Impossible) che ha ereditato il timone da Colin Trevorrow, papà del primo film e tornato come sceneggiatore assieme a Derek Connelly.



Il film vedrà tornare nei panni di Owen e Claire i due protagonisti Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. Il cast è composto anche da Ted Levine, Justice Smith, Toby Jones, BD Wong, che interpreterà ancora una volta il Dottor Henry Wu, e Rafe Spall.



L’uscita è fissata per il 22 Giugno 2018.