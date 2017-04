Lutto nel mondo del cinema: è scomparso il regista Jonathan Demme

News





26/04/2017 |

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Jonathan Demme, regista americano morto all’età di 73 a causa di una grave malattia.



Nel corso della sua carriera Demme ha diretto diverse pellicole di successo come Il Silenzio degli Innocenti, film che nel 1992 gli permise di vincere il Premio Oscar per la Miglior Regia. La pellicola vinse anche l’Oscar come Miglior Film mentre Anthony Hopkins e Jodie Foster, i due protagonisti, ritirarono la statuetta come Miglior Attore e Miglior Attrice.



Due anni dopo Il Silenzio degli Innocenti, il regista diresse un altro capolavoro, Philadelphia, opera cinematografica con protagonisti Tom Hanks e Denzel Washington.



Demme iniziò la sua carriera dietro la macchina da presa nel 1974 con Femmine in Gabbia, lavorando anche a diversi documentari quali Neil Young Journeys, Storefront Hitchcock e Mio cugino, il reverendo Bobby. Nel 2015 ha diretto i suoi ultimi due film: Another Telepathic Thing e Dove Eravamo Rimasti.