The Nun: Bonnie Aarons tornerà nel ruolo del demone

27/04/2017 |

La New Line Cinema ha annunciato che Bonnie Aarons interpreterà il demone principale all’interno dell’horror movie The Nun. Per l’attrice si tratta di un ritorno nel ruolo ad un anno di distanza da The Conjuring - Il caso Enfield.



La Aarons lavorerà così accanto ai due protagonisti Demian Bichir e Taissa Farmiga. The Nun, le cui riprese partiranno durante il mese di maggio in Romania, sarà diretto da Corin Hardy. La sceneggiatura è stata invece scritta da Gary Dauberman e da James Wan, quest’ultimo tornato anche come produttore insieme a Peter Safran.



The Nun, spin-off di The Conjuring - Il caso Enfield, uscirà nei cinema a partire dal 2018.