World War Z 2: David Fincher sarà il regista

27/04/2017 |

A distanza di quattro anni dal primo film, la Paramount Pictures e la Skydance Productions sono tornate alla carica per sviluppare il sequel di World War Z. Il progetto, al momento ancora nella sua fase embrionale, ha trovato ora ufficialmente un regista, dato l’accordo stretto tre le compagnie e David Fincher. Il papà di L’Amore Bugiardo - Gone Girl dirigerà dunque questo secondo capitolo che vedrà ancora una volta protagonista Brad Pitt.



Stando alle prime indiscrezioni, ancora tutte da confermare, la produzione dovrebbe partire durante i primi mesi del 2018.



Per Fincher si tratta dell’ennesima collaborazione con Brad Pitt. I due, infatti, hanno lavorato insieme per Seven (1995), Fight Club (1999) e Il Curioso Caso di Benjamin Button (2008).