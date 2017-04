Richard - Missione Africa: lo spot italiano dal titolo Friends

News





27/04/2017 |

Tra due settimane arriverà nelle nostre sale Richard - Missione Africa, la nuova pellicola animata dei registi Toby Genkel e Reza Memari. Il film, la cui sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Memari, racconterà la storia di un passerotto che affronterà incredibili avventure in compagnia di un gufo e di un pappagallo con lo scopo di tornare in Africa.



Grazie alla M2 Pictures oggi siamo lieti di mostrarvi lo spot italiano dal titolo Friends.



Sinossi di Richard - Missione Africa:

Richard – Missione Africa è un film emozionante per tutta la famiglia che racconta le peripezie del piccolo Richard, un passerotto molto temerario, pronto a tutto pur di arrivare in Africa e ricongiungersi così con la famiglia di cicogne che lo ha adottato, costretta a migrare lì per l’inverno.