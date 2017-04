Maradonapoli: lo spot Napoli non dimenticherà mail la sua leggenda

News





27/04/2017 |

Dal primo al 10 Maggio la Warner Bros. distribuirà nelle sale italiane Maradonapoli. Il docufilm, produzione Cinemaundici, è diretto da Alessio Maria Federici e racconterà, con l'aiuto del popolo partenopeo, la storia dell'arrivo a Napoli del più grande giocatore di tutti i tempi: Diego Armando Maradona. Sotto la sinossi trovate lo spot Napoli non dimenticherà mai la sua leggenda.

Sinossi di Maradonapoli:

Il 30 giugno 1984 sembra un giorno come tanti. Forse in tutto il resto del mondo, ma non a Napoli, dove quello è il giorno dell’“avvento” di Maradona.

Napoli è e sempre sarà la città dove tutto sembra più bello o più brutto di quello che è, ma soprattutto la città dove tanti uomini sono diventati qualcosa di più: simboli, eroi, santi. Il popolo di Napoli protegge le sue icone, le osanna, le esaspera per tramandarne i significati, fino a farle diventare un’arma di affermazione e identificazione.



Già da quel 30 giugno Napoli sente che Maradona sarà una di queste e che donerà a tutti napoletani, dal più aristocratico al più povero, quella goccia di felicità che li farà vivere meglio. Maradona resta a Napoli 7 anni in cui fa di tutto, vincendo due scudetti, una Coppa Italia e una Coppa UEFA e una Supercoppa italiana con il Napoli. E in quei 7 anni vive la città, le sue contraddizioni, le sue meraviglie, le sue difficoltà, le sue speranze. Ma soprattutto vive i sogni di tutti i napoletani e li alimenta, parlando di riscatto e vittoria.

Diventerà un’icona, un mito… un santo.



E oggi? Di quel calciatore che ha dato sostanza ai sogni di un popolo cosa è rimasto a Napoli? Maradonapoli racconta questo, cercando in ogni angolo della città una sua immagine, un oggetto che lo ricordi, ascoltando dalle persone che cosa vuol dire aver avuto Maradona nella propria città.