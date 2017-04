Extinction: Lex Shrapnel reciterà nel film

News





28/04/2017 |

Anche Lex Shrapnel è entrato ufficialmente a far parte del cast di Extinction, il thriller sci-fi che sarà diretto da Ben Young. L'attore lavorerà dunque accanto ai due protagonisti Michael Pena e Lizzy Caplan e a Mike Colter, star della serie tv Luke Cage. Eric Heisserer, Spenser Cohen e Bradley Caleb Kane hanno scritto la sceneggiatura.



Extinction racconterà la storia di un uomo che, a seguito di un’invasione aliena, farà di tutto per salvare la sua famiglia.



Todd Lieberman e David Hoberman della Mandeville saranno i produttori mentre Alexander Young sarà il produttore esecutivo con Nathan Kahane e Joe Drake della Good Universe.



L'uscita negli USA è fissata per il 26 Gennaio 2018.