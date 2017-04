Sofia Boutella in trattative per recitare in Hotel Artemis

News





29/04/2017 |

Sofia Boutella è entrata ufficialmente in trattative con la Universal Pictures per recitare all’interno di Hotel Artemis. La pellicola, la cui trama non è stata ancora svelata, sarà diretta da Drew Pearce e vedrà nei panni della protagonista Jodie Foster.



Hotel Artemis sarà prodotto da Simon e Stephen Cornwell, tramite la Ink Factory che finanzierà anche il progetto, e da Adam Siegel e Marc Platt attraverso la Marc Platt Productions. Pearce, che si è occupato anche di scrivere la sceneggiatura, sarà il produttore esecutivo con la sua Point of No Return.



Sofia Boutella ha recitato recentemente nel reboot di La Mummia, film che dal prossimo giugno uscirà nelle nostre sale.