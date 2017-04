Gold - La Grande Truffa: l’intervista sottotitolata in italiano a Bryce Dallas Howard

News





29/04/2017 |

La Eagle Pictures, dopo l'intervista realizzata a Matthew McConaughey, ha distribuito in rete una clip contenente l'intervista a Bryce Dallas Howard, la protagonista femminile di Gold - La Grande Truffa. La pellicola è diretta da Stephen Gaghan, regista di Syriana e Premio Oscar® per la Miglior Sceneggiatura con Traffic, che ha lavorato con un cast composto anche da Edgar Ramirez, Corey Stoll, Toby Kebbell e Bill Camp.



La sceneggiatura del film è stata scritta da Patrick Massett e John Zinman. L’uscita è fissata per il 4 Maggio.



Sinossi di Gold - La Grande Truffa:

Kenny Wells (il Premio Oscar® Matthew McConaughey) è un uomo d’affari alla perenne ricerca del colpo milionario. Grazie al geologo Michael Acosta (Edgar Ramirez) si imbatte in una vera e propria “montagna di soldi”, una delle più grandi e prolifiche miniere d’oro nell’inesplorata giungla indonesiana. Sfacciatamente ricco, senza freni e ancor più avido di denaro, Wells proverà a prendere di petto Wall Street imparando presto sulla sua pelle che non è tutto oro quello che luccica...