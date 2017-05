Box Office Italia: Guardiani della Galassia Vol. 2 subito in testa

News





01/05/2017

Lo scorso 25 Aprile è uscito nelle nostre sale Guardiani della Galassia Vol. 2, la nuova pellicola di James Gunn e primo sequel del franchise. Il cinecomic ha conquistato immediatamente la prima posizione della classifica box office incassando 2.196.596 euro. Alle sue spalle è salito al secondo posto Famiglia all’Improvviso - Istruzioni Non Incluse di Hugo Gélin il cui incasso è stato pari a 1.223.884 euro mentre è sceso al terzo Baby Boss di Tom McGrath che ha portato via 909.407 euro. E’ precipitato dalla prima alla quarta posizione invece Fast & Furious 8 di F. Gary Gray che ha incassato 880.976 euro. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano le new entry The Circle di James Ponsoldt (800.876 euro) e La Tenerezza di Gianni Amelio (615.974 euro).