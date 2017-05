Box Office USA: Fast & Furious 8 domina ancora al botteghino

News





01/05/2017

Alla sua terza settimana nelle sale americane Fast & Furious 8 di F. Gary Gray ha mantenuto il primo posto della classifica box office incassando 19.389.780 dollari. Il film, vicino ai 200 milioni di dollari d’incasso complessivi, è riuscito a resistere all’arrivo nelle sale di How To Be a Latin Lover di Ken Marino che ha portato via all’esordio 12.018.500 dollari. Anche la terza e la quarta posizione sono state occupate da due pellicole esordienti: Baahubali 2: The Conclusion di S.S. Rajamouli (10.138.189 dollari) e The Circle di James Ponsoldt (9.320.000 dollari). Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano Baby Boss di Tom McGrath (9.050.000 dollari) e La Bella e la Bestia di Bill Condon (6.400.000 dollari).