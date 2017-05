Christina Aguilera, Theo James e Rashida Jones nel cast di Zoe

News





02/05/2017 |

Il cast del film sci-fi Zoe si è arricchito con dei nuovi nomi. Christina Aguilera, Theo James e Rashida Jones reciteranno infatti all’interno della pellicola della Scott Free che vedrà protagonisti Ewan McGregor e Léa Seydoux. Le riprese partiranno il prossimo 8 Maggio in Canada.



La pellicola sarà diretta da Drake Doremus (Like Crazy e Equals) che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Rich Greenberg. Kevin Walsh e Michael Pruss della Scott Free, lo stesso regista e Robert George sono i produttori. Ridley Scott è il produttore esecutivo con Stuart Ford e Greg Shapiro. La IM Global finanzierà Zoe assieme alla HLCG Entertainment.



La trama non è stata rivelata, ma dalle prime informazioni sappiamo che McGregor e la Seydoux interpreteranno due colleghi di un rivoluzionario laboratorio di ricerca che progetta delle nuove tecnologie per migliorare e perfezionare le relazioni sentimentali.



Miranda Otto e Matthew Gray Gubler sono le altre star che reciteranno in Zoe.