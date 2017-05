Charlotte Hope reciterà nell’horror movie The Nun

News





02/05/2017 |

Charlotte Hope, attrice conosciuta per la sua partecipazione all’interno della serie tv Il Trono di Spade, è entrata ufficialmente nel cast di The Nun. L’horror movie della New Line Cinema altro non è che lo spinoff appartenente al franchise The Conjuring.



La pellicola vedrà protagonisti Demian Bichir e Taissa Farmiga, con il primo che interpreterà un prete di nome Padre Burke che si trasferisce a Roma per investigare sulla misteriosa morte di una suora.



Nel cast troveremo anche Bonnie Aarons, tornata per interpretare il demone visto in The Conjuring - Il Caso Enfield. La Hope invece reciterà nel ruolo di Sorella Vittoria, una suora che dovrà fare i conti con le presenze demoniache.



La regia è affidata a Corin Hardy che lavorerà su una sceneggiatura scritta da Gary Dauberman e James Wan. Lo stesso Wan e Peter Safran si occuperanno della produzione. Le riprese partiranno nel corso di questa settimana in Romania. The Nun uscirà il 13 Luglio 2018.