Jeremy Renner interpreterà il leggendario pistolero John Henry “Doc” Holliday

02/05/2017 |

Jeremy Renner è pronto per recitare nei panni del leggendario pistolero del selvaggio West John Henry “Doc” Holliday. La pellicola sarà sviluppata dalla PalmStar Media che ha acquisito i diritti di due libri scritti da Mary Doria Russell: Doc e Epitaph: A Novel of the O.K. Corral.



Kevin Frakes della PalmStar produrrà il film, attualmente senza un titolo ufficiale, insieme a Renner e a Don Handfield della compagnia The Combine.



La pellicola racconterà la vita di Holliday.



Renner è attualmente impegnato con le riprese di Avengers: Infinity War, film che lo vedrà interpretare nuovamente Hawkeye. L’attore reciterà anche nel nuovo sequel della saga di Bourne la cui uscita però non è stata ancora annunciata.