A Bad Moms Christmas: Susan Sarandon, Christine Baranski e Cheryl Hines nel cast

03/05/2017 |

Susan Sarandon, Christine Baranski e Cheryl Hines sono entrate ufficialmente nel cast di A Bad Moms Christmas, la pellicola della STX Entertainment. Il film sarà il sequel di Bad Moms: Mamme Molto Cattive, uscito nel 2016 e diretto da Jon Lucas e Scott Moore tornati anche in questo capitolo come registi e sceneggiatori. All’interno di questo nuovo episodio ritroveremo anche le protagoniste Mila Kunis, Kristen Bell e Kathryn Hahn, chiamate nuovamente a riprendere i loro personaggi.



Il film sarà prodotto da Suzanne Todd mentre Bill Block sarà il produttore esecutivo.



A Bad Moms Christmas racconterà delle nostre tre protagoniste che dovranno fare i conti con l’arrivo delle loro mamme. La Sarandon sarà la madre di Carla (Hahn), la Baranski quella di Amy (Kunis) e la Hines reciterà nella parte della mamma di Kiki (Bell).



Il cast vede anche il ritorno di Jay Hernandez, David Walton e Wanda Sykes e le presenze delle new entry Peter Gallagher e Justin Hartley.