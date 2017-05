The Peanut Butter Falcon: Shia LaBeouf sarà il protagonista

News





03/05/2017 |

Shia LaBeouf ha trovato il suo prossimo progetto. L’attore sarà infatti il protagonista di The Peanut Butter, il film che sarà diretto da Tyler Nilson e Mike Schwartz. I due registi si occuperanno anche di scrivere la sceneggiatura.



The Peanut Butter Falcon racconterà la storia di Zak, ragazzo affetto da sindrome di Down, che fugge per realizzare il suo sogno: diventare un wrestler professionista e frequentare la scuola di wrestling Saltwater Redneck. Attraverso alcune circostanze un piccolo criminale ricercato dalla polizia (LaBeouf) diventerà suo alleato e suo allenatore.



La produzione della pellicola è affidata alla Lucky Treehouse Pictures.



LaBeouf ha recitato lo scorso anno in American Honey di Andrea Arnold.