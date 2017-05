Melissa McCarthy nel cast di The Happytime Murders

News





03/05/2017 |

Melissa McCarthy reciterà nella nuova commedia noir The Happytime Murders. La pellicola, diretta da Brian Henson, è ambientata nel cuore di Los Angeles dove pupazzi ed esseri umani convivono. Quando i pupazzi di una serie tv anni ottanta, The Happytime Gang, inizieranno a morire, assassinati da una figura misteriosa, un investigatore e un pupazzo agente di polizia, uniranno le forze per risolvere il caso.



Le riprese di The Happytime Murders partiranno il prossimo Agosto. La pellicola sarà prodotta dalla The Jim Henson Company, dalla On the Day Productions e dalla STXfilms. I produttori sono Brian Henson, Jeffrey Hayes, McCarthy e Ben Falcone. Lisa Henson e John W. Hyde sono i produttori esecutivi.



La storia di The Happytime Murders è stata scritta da Todd Berger e Dee Robertson mentre la sceneggiatura è stata scritta da Berger.