Song To Song: lo spot Pensavamo solo di vivere di canzone in canzone

03/05/2017 |

La prossima settimana debutterà in Italia Song To Song e la Lucky Red ha rilasciato uno spot dal titolo Pensavamo solo di vivere di canzone in canzone. Il film drammatico è scritto e diretto dal regista Terrence Malick (Knight of Cups) e vede protagonisti di questa storia d’amore, tradimento e musica Ryan Gosling e Rooney Mara. Nel cast troviamo anche Michael Fassbender e Natalie Portman.



L’uscita italiana della pellicola è fissata per il 10 Maggio.



Sinossi di Song To Song:

BV (Ryan Gosling) è un musicista che cerca il successo con l’aiuto della compagna (Rooney Mara) e del suo produttore Cook (Michael Fassbender). Tra i tre si stabilisce un legame che va oltre il semplice rapporto professionale e che coinvolge presto anche la giovane cameriera Rhonda (Natalie Portman). Nasce così una relazione intima e passionale in continuo bilico tra amore e tradimento. Un’intensa storia d’amore che vanta nel cast, nel ruolo di se stessi, anche numerosi artisti di fama internazionale, tra cui Patti Smith e Iggy Pop.