Baywatch: lo spot italiano Corri piano

04/05/2017 |

Tramite la Universal Pictures siamo lieti di presentarvi lo spot italiano di Baywatch dal titolo Corri piano. La pellicola, adattamento cinematografico della serie tv di fine anni ottanta, vede protagonisti Dwayne Johnson, Jon Bass, Alexandra Daddario, Zac Efron, Kelly Rohrbach e Ilfenesh Hadera. Il cast è completato dalle presenze di Priyanka Chopra, Jack Kesy ed Amin Joseph.



Il film vedrà Johnson vestire i panni del bagnino Mitch Buchanan che proverà, insieme al suo amico Matt Brody (Efron), a salvare la spiaggia dalle ambizioni imprenditoriali di un magnate del petrolio senza scrupoli.



Baywatch è l’adattamento cinematografico della famosa serie televisiva di fine anni ottanta che ha portato alla ribalta gli attori David Hasselhoff e Pamela Anderson. Entrambi, come già annunciato in passato, avranno un ruolo nel film.



La regia di Baywatch è di Seth Gordon. L’uscita è fissata per Maggio 2017.



Sinossi di Baywatch:

Dwayne Johnson e Zac Efron guidano il cast del film che porta per la prima volta sul grande schermo i bagnini più sexy d’America, diventati vere e proprie icone degli anni '90 grazie alla fortunata serie televisiva con David Hasselhoff e Pamela Anderson. Diretto dal regista di “Come ammazzare il capo… e vivere felici” Seth Gordon, il film vede la partecipazione anche di Alexandra Daddario, Kelly Rohrbach e Priyanka Chopra.