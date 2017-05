Insospettabili Sospetti: la clip dal titolo Niente dolce

News





04/05/2017

La Warner Bros. ha distribuito online la clip dal titolo Niente dolce di Insospettabili Sospetti, la pellicola di Zach Braff (La mia vita a Garden State). Il film vede protagonisti i premi Oscar® Morgan Freeman (Million Dollar Baby), Michael Caine (Le regole della casa del sidro, Hannah e le sue sorelle) ed Alan Arkin (Little Miss Sunshine) che vestono i panni di tre amici di vecchia data - Willie, Joe ed Al - che decidono di dare una scossa alle proprie vite da pensionati e deviare dalla retta via quando la banca utilizza il loro fondo pensione per coprire un’assicurazione aziendale. Disperati e pressati dal bisogno di pagare le bollette e sbarcare il lunario, i tre se la rischiano tutta, decidendo di rapinare proprio la banca che li ha defraudati.



Il film vede inoltre la presenza della vincitrice di due premi Oscar® Ann-Margret (Tommy, Conoscenza carnale) nel ruolo di Annie, commessa di un supermercato che sostiene Al ‘in diversi modi’; Joey King (Wish I Was Here) nel ruolo della vivace nipote di Joe, Brooklyn; il candidato Oscar Matt Dillon (Crash) nei panni dell’agente FBI Hamer; e Christopher Lloyd (trilogia Ritorno al futuro) nel ruolo del coinquilino degli amici, Milton. John Ortiz (Il lato positivo - Silver Linings Playbook) interpreta il ruolo di Jesus, un uomo dalle credenziali non proprio limpide, che accetta di insegnare ai tre amici il know-how del mestiere; e Peter Serafinowicz (Guardiani della galassia) veste i panni dell’ex-genero di Joe, Murphy, i cui contatti poco puliti potrebbero finalmente rivelarsi utili.



Zach Braff dirige una sceneggiatura di Theodore Melfi (St. Vincent). Insospettabili Sospetti è prodotto da Donald De Line (The Italian Job). I produttori esecutivi sono Toby Emmerich, Samuel J. Brown, Michael Disco, Andrew Haas, Jonathan McCoy, Andrew Haas, Tony Bill, che fu il produttore del film Going in Style del 1979 e Bruce Berman.



La squadra tecnica è composta dal direttore della fotografia candidato Emmy Rodney Charters (24), dalla scenografa Anne Ross (Lost in Translation); dal montatore Myron Kerstein (La mia vita a Garden State e Wish I Was Here entrambi di Zach Braff); dalla costumista Gary Jones (Capodanno a New York); e dal compositore Rob Simonsen(Foxcatcher – Una storia americana, Wish I Was Here).



Insospettabili Sospetti è uscito nelle nostre sale lo scorso 27 aprile.