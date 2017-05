Annunciata la data d’uscita di Tully, il film con protagonista Charlize Theron

News





05/05/2017 |

La Focus Features ha acquisito i diritti di Tully e distribuirà la commedia negli USA a partire dal 20 Aprile 2018. La pellicola, diretta da Jason Reitman (Men, Women & Children) e scritta da Diablo Cody, vede come protagonista Charlize Theron nei panni di una mamma di tre bambini, uno dei quali di pochi mesi, che stringerà un legame unico con la nuova giovane tata.



Nel cast di Tully troviamo anche Mackenzie Davis, nel ruolo della tata, Mark Duplass che interpreta il fratello della protagonista, e Ron Livingston.



Bron Studios, Right of Way, Denver and Delilah e la West Egg Production sono le compagnie che produrranno il film. I produttori invece sono Aaron L. Gilbert della Born Studios, Reitman ed Helen Estabrook della Right of Way Productions, Cody e Mason Novick, Charlize Theron, A.J. Dix e Beth Kono della Denver & Delilah Productions.