All the Old Knives: Chris Pine e Michelle Williams in trattative per recitare nel film

06/05/2017

Chris Pine e Michelle Williams sono entrati in trattative per recitare nei panni dei protagonisti nel nuovo film All the Old Knives della Mark Gordon Company. Lo studio ha già scelto il nome del regista che dirigerà questo spy-thriller: James Marsh.



All the Old Knives sarà finanziato dalla Mark Gordon Company e dalla eOne. Il film sarà l’adattamento cinematografico del libro di Olen Steinhauer. Lo scrittore si è occupato anche di scrivere la sceneggiatura.



La storia è ambientata nella città di Carmel dove Henry e Celia, entrambi con un passato nella CIA ed ex amanti, si ritroveranno per rivivere i loro ricordi come il disastroso dirottamento del Royal Jordanian Flight 127 che portò alla morte di tutte le persone a bordo. La domanda è se Henry abbia accettato l’invito a cena per ridare vita al loro rapporto o per scoprire l’esistenza di una cospirazione dietro quell’episodio. Quello che sembra chiaro è che uno dei due potrebbe non sopravvivere alla cena.



Chris Pine ha recitato recentemente in Star Trek: Beyond e tra poco arriverà nelle sale con Wonder Woman mentre la Williams è stata la protagonista femminile di Manchester by the Sea.