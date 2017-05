Dave Chappelle è entrato nel cast del remake di A Star Is Born

News





06/05/2017 |

Il cast del remake di A Star Is Born si è arricchito di un nuovo nome. Dave Chappelle è entrato infatti nella pellicola della Warner Bros. Pictures e lavorerà accanto a Lady Gaga e Bradley Cooper. Il film sarà diretto proprio da Cooper, al suo debutto ufficiale dietro la macchina da presa. Chapelle interpreterà Noodles, uno dei migliori amici del protagonista.



La pellicola si baserà sulla famosa opera diretta da William Wellman nel 1937 con Janet Gaynor e Fredric March al centro della scena. La storia racconterà di una star del cinema in declino che aiuterà una ragazza ad avere successo nel mondo dello spettacolo.



Nel corso della storia del cinema A Star Is Born (conosciuto in Italia con il titolo E’ Nata Una Stella) è tornato nelle sale anche nel 1954 e nel 1976 grazie ai registi George Cukor e Frank Pierson. Protagonisti della pellicola degli anni cinquanta furono Judy Garland e James Mason.