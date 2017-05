La Paramount Pictures ha acquisito i diritti dell’horror movie The Infinity Reel

News





06/05/2017 |

La Paramount Pictures ha acquisito i diritti di The Infinity Reel, una sceneggiatura horror scritta da Adam D’Alba. Shawn Levy, Dan Levine e Dan Cohen della 21 Laps si occuperanno della produzione.



La trama racconta di un investigatore del paranormale che si ritroverà in una città infestata da alcuni spiriti. Questi casi hanno una connessione spaventosa con il passato del nostro protagonista.



La 21 Laps, come abbiamo già detto, produrrà la pellicola con Benedict Carver della Bullitt Entertainment.