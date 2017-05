Box Office Italia: Guardiani della Galassia Vol. 2 mantiene la testa della classifica

News





08/05/2017 |

Alla sua seconda settimana nelle sale italiane Guardiani della Galassia Vol. 2 di James Gunn ha mantenuto la prima posizione. Il cinecomic di casa Marvel ha incassato 1.121.367 euro avvicinandosi così ai sei milioni complessivi. In seconda posizione trova ancora spazio Famiglia all’Improvviso - Istruzioni Non Incluse di Hugo Gélin che ha incassato 868.607 euro e lo stesso destino è capitato a Baby Boss di Tom McGrath, stabile sempre al terzo posto con un incasso pari a 681.039 euro. In quarta posizione, invece, spunta il film esordiente Gold - La Grande Truffa del regista Stephen Gaghan che ha incassato 681.039 euro. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano The Circle di James Ponsoldt (484.773 euro) e La Tenerezza di Gianni Amelio (409.899 euro).