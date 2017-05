Box Office USA: esordio pazzesco per Guardiani della Galassia Vol. 2

News





08/05/2017 |

Incredibile esordio per Guardiani della Galassia Vol. 2 nelle sale americane. Il film di James Gunn, prodotto dalla Marvel, ha infatti incassato 145.049.000 dollari, un risultato pazzesco che gli ha permesso di superare nettamente il primo capitolo che portò via all’esordio circa 95 milioni di dollari. E’ sceso così al secondo posto Fast & Furious 8 di F. Gary Gray che ha incassato 8.528.965 dollari mentre ha guadagnato una posizione Baby Boss di Tom McGrath, salito ora al terzo posto con 6.175.000 dollari di incasso. Dalla seconda alla quarta posizione è scivolato invece How To Be a Latin Lover di Ken Marino il cui incasso è stato pari a 5.250.000 dollari. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano La Bella e la Bestia di Bill Condon (4.943.000 dollari) e The Circle di James Ponsoldt (4.020.000 dollari).