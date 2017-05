News





08/05/2017 |

La 01Distribution ha rilasciato online il trailer italiano di Sette Minuti Dopo la Mezzanotte, la pellicola di A. Bayona (The Impossible) con Sigourney Weaver, Felicity Jones e Liam Neeson. Il film è l’adattamento cinematografico dell’omonimo racconto per ragazzi di Patrick Ness e vede protagonista un ragazzo di 12 anni di nome Connor che si rifugia in un mondo fantastico, composto da mostri e fiabe, nel tentativo di fuggire mentalmente dalla malattia che affligge sua madre e dalla prepotenza dei suoi compagni di classe.



L’uscita nelle sale è fissata per il 18 Maggio.



Sinossi di Sette Minuti Dopo la Mezzanotte:

Vincitore di 9 Premi Goya, racconta la commovente storia dell'incontro tra il dodicenne Conor, vittima di bullismo a scuola e costretto a vivere con una nonna fredda e distante a causa della malattia della mamma, e la creatura fantastica che il ragazzo invoca nei suoi sogni per sfuggire alla solitudine del suo mondo reale. E la creatura si manifesta ogni sera (incarnata dalla straordinaria performance vocale di Liam Neeson), sette minuti dopo la mezzanotte, per raccontare a Conor delle storie, frammenti di un viaggio emotivo alla ricerca della verità. Un film di grande potenza emotiva, tratto dall’omonimo e pluripremiato romanzo di Patrick Ness (anche autore della sceneggiatura), pubblicato nel 2011 e tradotto in quasi quaranta lingue dopo aver riscosso un successo mondiale.