Richard - Missione Africa: la clip Andiamo in Africa!

News





08/05/2017 |

Il 10 Maggio uscirà nei cinema italiani Richard - Missione Africa, la nuova pellicola animata dei registi Toby Genkel e Reza Memari. Il film, la cui sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Memari, racconterà la storia di un passerotto che affronterà incredibili avventure in compagnia di un gufo e di un pappagallo con lo scopo di tornare in Africa.



La M2 Pictures ha rilasciato in rete una nuova clip del film dal titolo Andiamo in Africa! che troverete sotto la sinossi.



Sinossi di Richard - Missione Africa:

Richard – Missione Africa è un film emozionante per tutta la famiglia che racconta le peripezie del piccolo Richard, un passerotto molto temerario, pronto a tutto pur di arrivare in Africa e ricongiungersi così con la famiglia di cicogne che lo ha adottato, costretta a migrare lì per l’inverno.