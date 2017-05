Hellboy tornerà presto nelle sale. Neil Marshall dirigerà il reboot

News





09/05/2017 |

Hellboy, il famoso personaggio nato dal fumetto di Mike Mignola, è pronto per tornare nuovamente al cinema. La Millennium è infatti in trattative con i produttori Larry Gordon e Lloyd Levin per realizzare una nuova pellicola assieme a Mike Richardson della Dark Horse Entertainment. Neil Marshall, regista di Doomsday - Il Giorno del Giudizio e della serie tv Il Trono di Spade, è stato già ingaggiato dallo studio per dirigere il reboot e, dunque, per prendere in mano il progetto già portato nelle sale da Guillermo del Toro nel 2004.



Al momento il film è intitolato Hellboy: Rise of the Blood Queen ed ha una sceneggiatura scritta da Andrew Cosby, Christopher Golden e da Mike Mignola.



Guillermo Del Toro, stando alle prime informazioni, non è coinvolto nel progetto. E lo stesso discorso vale per Ron Perlman, l’unico attore ad aver interpretato ad oggi Hellboy.



David Harbour, star della serie Stranger Things, è in trattative per interpretare il protagonista.